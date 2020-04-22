Генпрокуратура признала Project Harmony нежелательной в России

Неправительственная американская организация Project Harmony признана нежелательной в России, сообщает Генпрокуратура РФ в среду, 22 апреля.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Неправительственная американская организация Project Harmony признана нежелательной в России, сообщает Генпрокуратура РФ в среду, 22 апреля.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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