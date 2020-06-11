Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Народный депутат Верховной рады ворвался в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и пытался оказать на нее давление из-за досудебного расследования уголовного дела. Об этом в среду, 11 июня, сообщает пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

По словам генпрокурора, депутат — подозреваемый по делу о склонении военного должностного лица к превышению им власти и служебных полномочий. Венедиктова отметила, что он отказался получить уведомление о подозрении по уголовному и повесток о вызове на допрос.

Она рассказала, что депутат ворвался в ее кабинет с однопартийцами и требовал повторно выдать ему уведомление о подозрении, передает «Газета.ру».

«Парламентарии ворвались в мой кабинет, повредив вещи для сотрудников охраны», — приводятся слова Венедиктовой в сообщении генпрокуратуры в Facebook.

Подобные действия, по словам главы ведомства являются давлением на следствие, они незаконны и недопустимы. При этом генпрокурор не называет имя депутата. Однако, как отмечает «Украинская правда», речь идет об экс-президенте страны и его коллегах — членов партии «Европейская справедливость».

Днем ранее сообщалось, что бывший глава государства Петр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Приказ, как отмечается, сподвиг Семочко на превышение должностных полномочий. В деле также фигурировал действующий заместитель министра иностранных дел Егор Божок. Он и издал приказ, по которому Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

8 апреля стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. При этом допросы бывший лидер регулярно игнорирует.

29 мая ГБР арестовало коллекцию картин, принадлежащих Порошенко, по делу о контрабанде. Полотна были выставлены в Музее имени Ивана Гончара. Силовики взломали дверь в музей для проведения обыска, произошла потасовка между правоохранительными органами и депутатами от партии «Европейская солидарность». Сотрудники ГБР изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе произведений искусства, проходящих по этому делу.

За два дня до этого Порошенко сбежал из Музея имени Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников Госбюро расследований. Сотрудники ведомства прибыли, чтобы вручить экс-президенту повестку о вызове на допрос, но он оставил в музее свою супругу Марину и спешно покинул выставку. Повестка была вручена Марине Порошенко как родственнице.

Также 29 мая Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.