Генсек ООН продлил удаленную работу организации до 31 июля

13 июня 2020     11
Генсек ООН продлил удаленную работу организации до 31 июля

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) продолжат работать в удаленном режиме до конца июля. Об этом в своем письме сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Он поблагодарил сотрудников за успешную работу на протяжении трех последних месяцев и подчеркнул, что их здоровье и безопасность в условиях пандемии коронавируса являются главным приоритетом.

«После консультаций с руководителями и нашими медицинскими службами касательно ситуации с COVID-19 я решил продлить нынешний режим телеконференцсвязи в штаб-квартире до 31 июля 2020 года», — цитирует текст письма «РИА Новости» в субботу, 13 июня.

Последний раз в середине мая Гутерреш продлил удаленную работу для секретариата организации до конца июня.

2 июня Московская городская дума внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в трудовых договорах может появиться пункт о переходе на дистанционную работу.

По мнению депутатовсвязанные с дистанционной работой, все предписания не потеряют своей актуальности после окончания пандемии.

Источник: Газета Известия

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