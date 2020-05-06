Гигантский смертоносный шершень растерзал мышь за минуту и попал на видео

6 мая 2020     16
Гигантский смертоносный шершень растерзал мышь за минуту и попал на видео

Гигантский смертоносный шершень вида Vespa mandarinia растерзал мышь меньше, чем за минуту. На видео со схваткой насекомого и грызуна обратило внимание издание The Mirror.

Vespa mandarinia — самый большой шершень в мире — смог расправиться с добычей, превосходящей его по размеру в два раза. На кадрах видно, как грызун кричит и пытается сбросить насекомое, однако терпит поражение. Мышь гибнет, а шершень улетает.

Длина отдельных подвидов Vespa mandarinia japonica превышает пять сантиметров, а размах крыльев составляет около 7,5 сантиметра. Они вырабатывают яд нервно-паралитического действия, который может быть опасен для человека. В результате нападений шершней каждый год гибнут около 40 жителей Японии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании готовятся к нашествию шершней этого вида. Насекомых завезли из Китая во Францию в 2004 году, а затем они разлетелись по всей Европе: в Испанию, Португалию, Бельгию, Италию и Германию. В Великобритании их впервые заметили в 2016-м. В ноябре 2019 года представители вида добрались до США.

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Источник: Лента.Ру

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