Глава CrossFit покинул пост из-за шутки в Twitter о Флойде

10 июня 2020     16
Глава CrossFit покинул пост из-за шутки в Twitter о Флойде

Основатель и исполнительный директор CrossFit Inc. Грег Глассман сообщил об уходе с поста руководителя основанной им компании после волны негативной реакции на его сообщение в Twitter. Об этом он написал на сайте CrossFit Inc. 8 июня.

«Я ухожу с поста генерального директора CrossFit Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я создал раскол в сообществе CrossFit и неумышленно ранил многих из его участников. … Мое поведение не должно мешать работе штаб-квартиры компании или ее филиалам», — написал он.

Ранее Глассман опубликовал сообщение «It’s FLOYD-19» («Это Флойд-19») на официальном аккаунте Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона.

Высказывание на фоне скандала, разразившегося после смерти во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, осудили пользователи соцсети, крупные представители спортивного сообщества. Reebok и Rogue отказались сотрудничать с компанией Глассмана.

Основатель CrossFit Inc. извинился за резкое высказывание. «Я, штаб-квартира CrossFit и сообщество CrossFit выступаем против расизма. Я неправильно выразился. Сожалею, что мои слова причинили кому-то боль. Это не было расистским высказыванием, это была просто ошибка. Флойд — герой для чернокожего сообщества, а не просто жертва», — написал Глассман в Twitter.

46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после задержания офицерами полиции. Четверо правоохранителей повалили мужчину на землю, а один придавил его шею ногой, из-за чего Флойд не смог дышать. Позднее он скончался в реанимации.

Инцидент спровоцировал массовые протесты и беспорядки в США. Люди выступили против расизма и произвола полицейских. Участвовавшие в случившемся сотрудники полиции были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

9 июня Флойд был похоронен в Хьюстоне рядом с могилой матери. Церемонии прощания состоялись и в других городах.

Источник: Газета Известия

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