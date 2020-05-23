Глава депздрава назвал ситуацию с коронавирусом в Москве оптимистичной

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Об этом в субботу, 23 мая, заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Мы видим, что количество поступающих в стационары сегодня постепенно уменьшается, мы в частности, принимаем решение о расширении плановых медицинских видов помощи. То есть ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Хрипун рассказал о том, что из 50 тыс. прошедших тестирование москвичей у 12,5% выявлены антитела к коронавирусу. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к COVID-19.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве накануне заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, столице удалось избежать худшего сценария развития событий, и сегодня коэффициент заболеваемости снизился до 0,97. Кроме того, возобновление деятельности строительных и промышленных предприятий не повлекло за собой новой вспышки.

Однако сохранение таких ограничений, как цифровые пропуска на передвижение, необходимо, отметил Собянин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 335 882 человек, умерли 3388 пациентов, выздоровели ― 107 936.

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