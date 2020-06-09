Глава МГД назвал основные жалобы москвичей в период самоизоляции

Москвичи обращались к столичным парламентариям с большим перечнем вопросов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В начале введения режима повышенной готовности большинство обращений было связано с разъяснением порядка действующих мер и ограничений, которые были введены», — отметил он.

Он отметил, что граждане просили объяснить, на кого распространяются ограничительные меры, кому можно выходить из дома, кто должен в обязательном порядке находиться в самоизоляции. Интересовала граждан и процедура, с помощью которого можно получить пропуск.

«Далее шли вопросы, связанные с работой поликлиник, порядком реализации мер поддержки граждан, попавших в непростую ситуацию. Приходило и приходит достаточно большое количество обращений, связанных с поддержкой бизнеса, есть жалобы на некорректно выписанные штрафы», — рассказал Алексей Шапошников.

Их все отрабатывает председатель профильной комиссии, который находится на связи с обратившимися, добавил глава МГД.

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