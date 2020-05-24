Глава МИД КНР пообещал помогать России в борьбе с коронавирусом

24 мая 2020     11
Глава МИД КНР пообещал помогать России в борьбе с коронавирусом

Китай продолжит оказывать России поддержку и помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 24 мая, заявил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

«Китай внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в России, мы оказывали и намерены продолжить оказывать всевозможную поддержку российской стороне в борьбе с эпидемией. Я верю, что под руководством президента (России Владимира ― Ред.) Путина настойчивый русский народ сможет преодолеть эпидемию», ― цитирует его агентство Xinhua.

В конце апреля в Минпромторге сообщили, что Китай поставит России еще почти 1,6 млн защитных костюмов в ближайший месяц.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 344 481 человека, умер 3541 пациент, выздоровели ― 113 299.

Согласно данным Worldometer на 24 мая, на планете зарегистрировано свыше 5,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 344 тыс. человек, вылечились — 2,2 млн.

Источник: Газета Известия

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