Глава минюста Латвии назвал республику «донором денег» для СССР

6 мая 2020     9
Глава минюста Латвии назвал республику «донором денег» для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. Такого мнения придерживается глава минюста республики Янис Борданс.

Министр утверждает, что прибалтийские республики в составе Советского Союза отдавали от 30 до 48% своих доходов, что, по его мнению, «свидетельствует о силе» республики и делает ее «донором денег для СССР». При этом сколько Латвия получала из общего бюджета страны Борданс уточнять не стал.

Как пишет tvnet со ссылкой на LETA, в 2020 году Рига выделила более €35 тыс. на работу комиссии по подсчету ущерба от «советской оккупации».

Орган намерен, среди прочего, проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР за период с 1946 по1960 годы, чтобы выяснить, «как были потрачены бюджетные средства Латвии во время оккупации СССР». Также комиссия займется формированием базы данных о репрессированных и соберет информацию об уничтожении состоятельного крестьянства в республике в период с 1944 по 1949 год.

В странах Балтики ранее неоднократно обвиняли СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год и грозили предъявить за это претензии России. В 2015 году министры юстиции трех республик подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие по требованию с РФ «ущерба за советскую оккупацию», и подтвердили свои намерения на встрече в августе 2018-го. Кроме того, в Латвии предлагали считать геноцидом действия СССР на «оккупированных территориях».

В ответ в России указывали на нелепость подобных обвинений, напоминая, что страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе, и между государствами не велось военных действий.

Источник: Газета Известия

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