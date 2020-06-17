Глава Минздрава Британии оценил работу по дексаметазону

17 июня 2020     14
Глава Минздрава Британии оценил работу по дексаметазону

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок высоко оценил работу ученых в области исследования стероида дексаметазона, который может быть использован в терапии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 июня, сообщает The Standard.

«Ученые проделали великолепную работу… Это действительно очень хороший прогресс, это одна из лучших новостей из всех, что мы получали за весь период этого кризиса», — отметил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.

По его словам, использование дексаметазона снижает шансы летального исхода пациентов на ИВЛ.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19 научным прорывом.

Проведенное в Оксфорде исследование показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Власти Великобритании одобрили дексаметазон для лечения от COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным международного статистического бюро Worldometer на 17 июня, в мире коронавирусную инфекцию выявили более чем у 8 млн человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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