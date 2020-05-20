Глава МО Чехии заявил о невозможности передать РФ памятник Коневу

20 мая 2020     12
Глава МО Чехии заявил о невозможности передать РФ памятник Коневу

Министерство обороны Чехии не может выдать России памятник маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в Праге в апреле, поскольку он принадлежит местному муниципалитету, а не военному ведомству. Об этом говорится в ответе главы Минобороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.

Министр отметил, что решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России, передает «РИА Новости».

По мнению Метнара, решению проблемы с памятником маршалу Коневу могли бы способствовать намеченные консультации между дипведомствами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

В письме Метнара также упоминается о том, что военное ведомство координирует вопросы попечения примерно о 4 тыс. российских военных могил и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию.

3 апреля администрация района Прага-6 совместно с мэрией демонтировали памятник Коневу.

Посольство России назвало снос актом «муниципального вандализма». Против сноса монумента выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Источник: Газета Известия

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