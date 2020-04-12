Глава МОК рассказал о многомиллионных убытках из-за переноса Олимпиады

12 апреля 2020     7
Глава МОК рассказал о многомиллионных убытках из-за переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Игр 2020 года. Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава организации Томас Бах.

Функционер отметил, что точную стоимость переноса еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что МОК придется очень серьезно потратиться. Бах также ответил на обвинения в излишней медлительности комитета при принятии решения о переносе Олимпиады. По словам немца, в таких делах спешка губительна.

24 марта стало известно, что Олимпиада-2020 перенесена на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что идея об отказе от проведения соревнований принадлежит японскому правительству. Позже МОК объявил и новую дату начала Игр — 23 июля 2021 года.

В начале апреля сообщалось, что из-за переноса соревнований около 200 миллионов долларов потеряет Олимпийский комитет США, доходы которого зависели от продажи прав на телетрансляции.

Источник: Лента.Ру

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