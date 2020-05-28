Глава NASA назвал приоритетом безопасность экипажа Crew Dragon

28 мая 2020     9
Глава NASA назвал приоритетом безопасность экипажа Crew Dragon

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал безопасность экипажа Crew Dragon главным приоритетом во время проведения космической миссии SpaceX Demo-2, которая должна доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом в среду, 27 мая, глава национального космического агентства США NASA написал в Twitter.

«Приоритетом для нас является безопасность членов экипажа — Дагласа Херли и Роберта Бенкена», — заявил Брайденстайн, комментируя ситуацию с переносом отправки американских космонавтов на МКС.

Первый с 2011 года запуск пилотируемого корабля с территории США должен был состояться 27 мая в 23:33 мск с мыса Канаверал в штате Флорида. Незадолго перед стартом запуск был отменен из-за погодных условий и перенесен на 30 мая.

12 мая NASA опубликовало заявление о завершении с «Роскосмосом» по покупке места для американского астронавта на корабле «Союз».

Источник: Газета Известия

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