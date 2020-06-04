Глава ПНС Ливии заявил об отказе вести переговоры с Хафтаром

4 июня 2020     7
Глава ПНС Ливии заявил об отказе вести переговоры с Хафтаром

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не намерено вести переговоры с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил в четверг, 4 июня, глава ПНС Файез Саррадж.

«Хафтар, который совершает военное преступление, должен понести заслуженное наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным», — сказал Саррадж на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава ПНС поблагодарил Турцию и Эрдогана за поддержку, оказанную его правительству в борьбе против Хафтара, и добавил, что хотел бы, чтобы турецкие компании продолжали работать в Ливии.

Ранее в этот же день Хафтар заявил египетскому правительству, что отказывает от мирных переговоров с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии до отвода турецких военных.

29 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что объявленное в январе перемирие в Ливии окончательно сорвано, а ситуация в стране продолжает деградировать.

Договоренность о перемирии была достигнута на конференции в Берлине 19 января. Участники саммита договорились об эмбарго на поставки оружия и прекращении военной поддержки сторон конфликта, а также способствовании диалогу между враждующими организациями.

Через месяц на конференции по безопасности в Мюнхене было решено создать комитет по наблюдению за ситуацией и контролю выполнения январского меморандума.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Файеза Сарраджа.

В апреле 2020 года Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным. По его словам, граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании ПНС. Именно этот документ, полагает фельдмаршал, привел к расколу страны. Однако в ООН ответили, что считают ПНС единственным признанным международным сообществом.

Источник: Газета Известия

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