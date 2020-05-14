Глава UFC поддержал находящегося в больнице отца Нурмагомедова

14 мая 2020     13
Глава UFC поддержал находящегося в больнице отца Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт 14 мая выразил поддержку семье российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отец которого находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Абдулманап Нурмагомедов — это истинный представитель боевых искусств, который всегда придерживается принципов чести, достоинства и уважения. Все эти ценности он с самого раннего детства воспитывал и в своём сыне Хабибе Нурмагомедове. Он был рядом с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близки отношения между Хабибом и его отцом, и мне невероятно тяжело слышать о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап. В этой нелегкой борьбе все мои мысли сейчас с ним и со всей семьёй Нурмагомедовых», — говорится в заявлении Уайта, размещенном на сайте UFC.

15 апреля стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в военный госпиталь в Махачкале, а 3 мая он был доставлен спецбортом в одну из московских клиник. Позже дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у Нурмагомедова-старшего диагностировали пневмонию. Он сдал тест на наличие коронавируса, но о его результатах официально не сообщалось.

13 мая боец Ислам Махачев рассказал СМИ, что состояние отца Хабиба Нурмагомедова значительно ухудшилось.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с жалобой на попытку морского вторжения на территорию страны. Об этом в своем Twitter …


Названо уникальное свойство коронавируса
Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. Об этом в эфире «России 24» …


Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно

Спасатели напомнили россиянам способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно. Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны …


В российских школах рекомендовали отменить общие перемены
В российских школах рекомендовали отменить общие перемены

После отмены ограничений, связанных с коронавирусом, и возобновления работы школ, в них следует отменить общие перемены. Такие указания дал Роспотребнадзор. …


Глава UFC поддержал находящегося в больнице отца Нурмагомедова
Глава UFC поддержал находящегося в больнице отца Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт 14 мая выразил поддержку семье российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отец которого находится в тяжелом состоянии в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты