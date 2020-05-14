Глава UFC поддержал находящегося в больнице отца Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт 14 мая выразил поддержку семье российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отец которого находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Абдулманап Нурмагомедов — это истинный представитель боевых искусств, который всегда придерживается принципов чести, достоинства и уважения. Все эти ценности он с самого раннего детства воспитывал и в своём сыне Хабибе Нурмагомедове. Он был рядом с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близки отношения между Хабибом и его отцом, и мне невероятно тяжело слышать о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап. В этой нелегкой борьбе все мои мысли сейчас с ним и со всей семьёй Нурмагомедовых», — говорится в заявлении Уайта, размещенном на сайте UFC.

15 апреля стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в военный госпиталь в Махачкале, а 3 мая он был доставлен спецбортом в одну из московских клиник. Позже дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у Нурмагомедова-старшего диагностировали пневмонию. Он сдал тест на наличие коронавируса, но о его результатах официально не сообщалось.

13 мая боец Ислам Махачев рассказал СМИ, что состояние отца Хабиба Нурмагомедова значительно ухудшилось.