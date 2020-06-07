Глава UFC рассказал о сложностях в проведении поединков с россиянами

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции перед началом турнира UFC 250 рассказал о сложностях в проведении поединков с российскими бойцами.

Уайт заявил, что из-за пандемии коронавируса многие не верили, что ему удастся организовывать турниры. Он отметил, что проводит их с большим трудом. «Запреты на перелеты стали для нас настоящим кошмаром. Привезти бойцов из России очень сложно, невероятно сложно», — посетовал глава UFC.

UFC 250 пройдет в ночь с 6 на 7 июня. В главном поединке вечера бразильянка Аманда Нуньес встретится с канадкой Фелицией Спенсер.

30 мая Уайт оценил финансовые потери организации на фоне пандемии. По его словам, UFC потеряет 100 миллионов долларов в этом году. Планируется, что промоушн будет устраивать международные турниры на частном острове.

Источник: Лента.Ру