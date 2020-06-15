Главного архитектора Кисловодска подозревают в злоупотреблениях

В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства городской администрации Александра Миненко. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в августе 2016 года Миненко от лица мэрии заключил муниципальный контракт с ООО «Сфера» на выполнение работ по разработке проекта городской черты курорта Кисловодска. Стоимость контракта превышает 4,7 млн рублей, сообщает NewsTracker. Фирма выполнила работы лишь частично. Зная об этом, Миненко согласовал перечисление денег в полном объеме на счет компании.

Ранее прокуратура Ставропольского края назначила проверку по факту неудовлетворительного состояния мемориала жертвам фашизма в Кисловодске. Представитель ветеранского движения Вадим Хохлов рассказал, что на территории кладбища устроили выпас скота, из-за чего рядом с захоронениями лежат кучи навоза. Сам мемориал зарастает травой.