Главный борец с ворами в законе впервые рассказал об итогах войны с ними

14 апреля 2020     8
Главный борец с ворами в законе впервые рассказал об итогах войны с ними

За год существования в Уголовном кодексе России статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») к ответственности были привлечены 56 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник отдела по борьбе с лицами, занимающими высшее положение в преступной среде управления уголовного розыска МВД полковник полиции Михаил Рябинин.

Говоря об итогах войны с представителями криминального мира за истекший период, он уточнил, что под следствием оказались 44 вора в законе и 12 авторитетов. По его словам, возбуждены 52 уголовных дела, из них 19 — в первом квартале 2020 года.

«Полицейские провели большую работу по документированию всех аспектов деятельности воров в законе», — отметил Рябинин.

Правоохранительные органы отмечают, что после появления «антиворовской» статьи из России уехали более 60 воров в законе, опасаясь уголовной ответственности.

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Тем не менее трансформация воровской деятельности продолжается, оставшиеся в стране криминальные элиты активнее продвигаются в легальный сектор экономики, а их интересы распространяются на широкий спектр сферы услуг, гостиничный, ресторанный и торговый бизнес. Они активно пытаются подминать под себя предприятия, занимающиеся строительством, лесной промышленностью, биоресурсами и производством алкогольной продукции, говорит источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

«Сегодня время таких легендарных воров в законе, как Вася Бриллиант, Паша Цируль или Якутенок с их старыми воровскими понятиями прошло. Современный вор не только может “развести рамсы краями” или “разложить по понятиям” ситуацию для криминальных элементов, но и обеспечить продвижение товаров и услуг на новые рынки», — считает он.

По его словам, из наблюдателей и судей криминального мира они стали превращаться в классических крестных отцов, которых теперь интересуют не доли от грабежей и краж, а большая экономика.

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Источник: Лента.Ру

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