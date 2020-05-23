Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова считает, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. Такое мнение врач высказала в интервью «Парламентской газете».

Специалист отметила, что сам вирус ослабевает, а у большей части населения вырабатывается иммунитет. Поэтому вторые волны обычно бывают менее значимыми, чем первые.

«Предположительно, будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сказала Малинникова.

Она также отметила, что при подготовке ко второй волне большое значение имеет определение антител к коронавирусу.

«Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — сказала она.

При этом медик добавила, что пока неизвестно, насколько стойким будет иммунитет после перенесенной инфекции, а также насколько эффективной окажется вакцинация.

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.