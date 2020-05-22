Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

22 мая 2020     12
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Катар, являющийся одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), намерен к 2025 году увеличить его производство в полтора раза, до 110 миллионов тонн. Об этом заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби, говорится в сообщении на сайте компании.

В течение следующих двух лет выпуск должен достигнуть 126 миллионов тонн. Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.

Материалы по теме

00:01 — 23 января

Голубой бум

Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом. Российский экспортный монополист теряет долю в Европе на фоне увеличения поставок СПГ и испытывает проблемы из-за снижения стоимости газа. За первый квартал компания впервые в истории получила убыток в размере 306 миллиардов рублей.

По объему добычи в 2019 году Катар незначительно уступил Австралии (75 миллионов тонн против 77,5 миллиона), но он находится гораздо ближе к европейскому рынку — традиционному для «Газпрома».

По словам катарского министра, страна готова ценовой войне, поскольку является самым эффективным производителем с точки зрения затрат и может выдержать любое снижение цен.

По данным Центра энергетики Сколково, с января по апрель Европа увеличила закупку СПГ на 16 процентов, а объем поставок российского газа сократился на 20 процентов. При этом в марте Турция, некогда второй по величине клиент «Газпрома», уменьшила закупки в семь раз по сравнению с мартом 2019 года и в 14 раз по сравнению с мартом 2018-го, а поставки в Германию (крупнейший покупатель российского газа) рухнули на 45 процентов в годовом выражении.

Стоимость газа в Европе, по данным на 21 августа, стала почти в два раза ниже, чем в приграничных регионах России.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Для туристов приезжающих в Севастополь могут ввести медицинские паспорта
Для туристов приезжающих в Севастополь могут ввести медицинские паспорта

Врио губернатора Севастополя заявил о том, за приезжающими гражданами необходим медицинский контроль. Для этого планируется введение документа содержащего сведения о …


Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы
Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы

20:18 Директор спортивной базы в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий заявил, что прибытие спортсменов ожидается уже 24 мая. РИА Новости Об …


В ДНР заявили о «подавлении огневой точки» украинских силовиков
В ДНР заявили о «подавлении огневой точки» украинских силовиков

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon. Об этом она рассказала в интервью …


На Украине завершили расследование дела Шеремета
На Украине завершили расследование дела Шеремета

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты