Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова

10 июня 2020     18
Главный нарколог России рассказал о пьянстве Ефремова

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что ни разу не видел актера Михаила Ефремова в трезвом состоянии. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу», — сказал он. По его мнению, в этом виновата в том числе и семья актера, так как они должны бить тревогу.

Брюн также напомнил о том, что существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения. «К нам ни разу никто не обратился, а мы бы могли что-то подсказать», — добавил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам актер не пострадал.

На следующий день артист был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

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Источник: Лента.Ру

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