Главный российский налог предложили снизить в два раза

В России для стабилизации ситуации на рынке труда следует снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, главный налог для граждан, который в настоящее время равен 13 процентов, должен стать вдвое меньше — 6,5 процента. Катырин сослался на пожелания самих представителей бизнеса, которые дополняют ранее озвученные президентом страны Владимиром Путиным меры поддержки российской экономики.

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Еще одним решением должно стать снижение ставок страховых взносов для отдельных малых и средних предприятий до 5 процентов, с учетом того что ранее они были урезаны с 30 процентов до 15-ти. Глава ТПП объяснил, что такую льготу можно дать компаниям, наращивающим численность работников и дающим официальные отчеты о трудовой деятельности.

Для сохранения кадров, считает Катырин, надо выплачивать отправленным в вынужденный отпуск сотрудникам фиксированное пособие за счет государства в размере 50-80 процентов от средней заработной платы за последние полгода. Эта мера должна применяться в случае, если оборот компании на фоне кризиса упал более чем в два раза.

Вместе с тем глава одного из главных бизнес-объединений страны заметил, что эти меры помогут лишь в случае отсутствия административных барьеров. Также Катырин выразил опасение, что параллельно власти могут принимать решения и вводить требования, которые приведут к дополнительному финансовому обременению бизнеса и сведут на нет всю помощь.

Путин в понедельник, 11 мая, огласил новые меры поддержки экономики. В их числе предприятиям малого и среднего бизнеса он пообещал списать налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, а самозанятым — вернуть все налоги, уплаченные в 2019 году. По предварительным оценкам, на последнюю меру потратят более миллиарда рублей.

Также, по словам главы государства, предприятия смогут брать кредит под 2 процента годовых на выплату зарплаты сотрудникам в размере одного МРОТ на каждого трудоустроенного. Если занятость у заемщика сохранится на уровне 90 процентов и выше, кредит и проценты по нему будут полностью списаны. В общей сложности эти решения обойдутся государству в 800 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру