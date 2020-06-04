Главу российского госфонда задержали

4 июня 2020     14
Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Повалко задержан на 48 часов. 3 июня сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД проводили обыски в его офисе и квартире.

О претензиях правоохранительных органов в адрес РВК стало известно накануне. Следствие усматривает нарушения в сделках по инвестированию в американскую компанию Alion в 2016 году дочерним фондом РВК RVC I LP.

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В Alion были вложены три миллиона долларов из средств займа, полученного фондом от РВК для покупки акций другой компании — Soft Machines — в 2012 году. После того, как в 2016-м ее бумаги были проданы, вырученные средства были реинвестированы в Alion. Совет директоров РВК тогда счел сделку экономически необоснованной.

В 2018 году уголовному преследованию подвергались бывший топ-менеджер РВК Ян Рязанцев и один из руководителей Alion Михаил Чучкевич. По версии следствия, он вошли в сговор и похитили средства, вложенные РВК в Alion. Однако впоследствии оба были освобождены после ходатайства уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова.

Повалко был назначен главой РВК в конце 2016 года, уже после совершения указанной сделки, и позднее проводил ее аудит, результаты которого были переданы в прокуратуру.

Источник: Лента.Ру

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