Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

20 апреля 2020     16
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

За все 50 дней работы главной столичной клиники по борьбе с COVID-19 в ней находились 606 пациентов. Диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 603 (99,9%) из них.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человека, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в этот же день пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф на утро, 20 апреля, 42 853 подтвержденных случая заболевания. Выздоровел 291 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 361.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция
На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция

На территории Крымского полуострова подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели полную специальную обработку всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, …


Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США раскрыли тайну уникальной структуры и функций белка VP3, который помогает ротавирусам избегать иммунного ответа. …


Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки. Об этом они сообщили в интервью газете …


В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус
В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, …


Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты