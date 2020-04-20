Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

За все 50 дней работы главной столичной клиники по борьбе с COVID-19 в ней находились 606 пациентов. Диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 603 (99,9%) из них.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человека, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в этот же день пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф на утро, 20 апреля, 42 853 подтвержденных случая заболевания. Выздоровел 291 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 361.

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