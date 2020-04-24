Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром

24 апреля 2020     11
Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром

Доктор крупного медицинского центра в американском городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, рассказал про многочисленные смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Его слова приводит газета New York Post.

Главврач скорой помощи Энтони Лено (Anthony Leno) сравнил происходящее в больнице для зараженных новой инфекцией с ночным кошмаром. «Вы даже представить себе не можете, насколько много у нас больных. В одну из моих смен умерло сразу шесть человек», — поделился он. Лено отметил, что в больших семьях, члены которых проживают вместе в маленьких домах, сложно изолировать заболевшего пневмонией COVID-19. Из-за этого заражаются сразу все родственники.

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«К нам поступают семьями или группами знакомых. Бывало даже, что зараженные из одной семьи умирали с разницей в несколько дней», — добавил Лено. Старшая медсестра Маргарет Кусумано (Margaret Cusumano), переболевшая COVID-19, подчеркнула, что для медработников настал изнуряющий и стрессовый период. «Ты видишь, как люди страдают. Как болезнь побеждает их, — описала она свою работу. — Это влияет на тебя не только на психологическом, но и на физическом уровне».

Ранее в апреле сообщалось, что житель Эдинбурга, Шотландия, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сравнил происходящее в больнице со съемочной площадкой фильма ужасов. По его словам, из-за страданий других пациентов невозможно было спать.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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