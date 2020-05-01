Гольфисту из США пришлось извиниться за предложение лечить коронавирус водкой

Гольфисту из США Джону Дэйли пришлось извиниться за предложение лечить коронавирус водкой. Его слова приводит The Sun.

Дэйли посчитал, что нужно ежедневно выпивать по бутылке водки для профилактики коронавируса, за что был раскритикован. «Я не хотел никого обидеть. Я сделал это просто, чтобы посмеяться в эти трудные времена. Грустно, что в этом мире никто больше не понимает юмор», — заявил спортсмен.

Дэйли — многократный победитель крупнейших турниров по гольфу.

Ранее «травить» коронавирус водкой предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,2 миллиона человек, умерших — более 230 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру