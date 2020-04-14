Google выпустит собственный процессор

14 апреля 2020     19
Google выпустит собственный процессор

Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах. Об этом сообщает знакомый с ситуацией в компании источник издания Axios.

Будущий чип может быть выпущен уже в 2021 году. По мнению инсайдеров, этот шаг позволит американской корпорации лучше конкурировать с Apple, которая поставляет смартфоны с собственными чипами. Вместе с этим Google откажется от продуктов компании Qualcomm, которые использует в своих актуальных девайсах.

Судя по сообщению источника, будущий процессор получил кодовое название Whitechapel и будет разрабатываться вместе с Samsung по 5-нанометровому техпроцессу. Согласно прогнозу, процессоры будут использоваться в смартфонах Pixel в 2021 году, в будущем ими также будут комплектоваться ноутбуки Chromebook. Журналисты заметили, что говорить о скором и полном отказе Google от партнеров-производителей процессоров преждевременно, поскольку компания может столкнуться с трудностями в разработке компонентов.

Сообщается, что Google не первый год заинтересована в разработке процессоров для своей техники. В частности, компания нанимает бывших сотрудников Apple и Intel. Кроме того, в смартфонах американской корпорации уже использовались чипы для обработки данных и машинного обучения, например, Pixel Neural Core и Pixel Visual Core.

Источник: Лента.Ру

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