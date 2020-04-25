Городские пруды раньше срока начали наполнять в Хабаровске

25 апреля 2020     10
Городские пруды раньше срока начали наполнять в Хабаровске

Из-за теплой погоды в Хабаровске раньше срока начали наполнять городские пруды. Время включения фонтанов будет зависеть от эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Два пруда практически наполнились, в третьем наполнение водой идет полным ходом. В течение нескольких дней работы будут завершены. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Перед заливкой специалисты проверили герметичность чаш прудов, а также убрали мусор, скопившийся за зиму. После наполнения прудов будет проводиться тестирование светомузыкального комплекса. Обычно его включают 1 мая, однако в 2020 году дата запуска фонтанов будет зависеть от ситуации по заболеваемости коронавирусом.

Для хабаровчан подготовили новое светомузыкальное шоу на верхнем и нижнем прудах. Содержание ролика пока держат в секрете. Известно, что композиция будет посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Газета Известия

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