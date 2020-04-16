Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

16 апреля 2020     17
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году. Доклад ведомства о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения был опубликован 15 апреля.

«Соединенные Штаты считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности. США не знают, сколько <…> ядерных экспериментов Россия провела в 2019 году», — говорится в документе.

По мнению американского дипведомства, российская сторона «продемонстрировала неспособность присоединиться» к стандарту, который запрещал бы ядерные испытания.

Также госдеп представил информацию, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России.

В свою очередь, в российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в Okko
Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в Okko

В онлайн-кинотеатре Okko состоится показ комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» со звездой «Мстителей» Робертом Дауни-младшим. Об этом сообщается в пресс-релизе, …


Победивший коронавирус 17-летний пациент сделал предупреждение подросткам
Победивший коронавирус 17-летний пациент сделал предупреждение подросткам

Юный житель ирландского города Дублин, победивший пневмонию COVID-19, сделал предупреждение подросткам. Его слова приводит Dublin Live. Брэндон Фэй (Brandon Fay) …


Названы самые смертельные для россиян болезни
Названы самые смертельные для россиян болезни

Среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — …


В Японии задержали крупнейшую в истории партию кокаина
В Японии задержали крупнейшую в истории партию кокаина

Крупнейшая в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в городе Иокогама. Об этом в четверг, …


Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году. Доклад ведомства о соблюдении странами договоренностей в сфере …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты