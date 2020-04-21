Госдеп опубликовал фотожабу Асада и Зарифа с горой денег

21 апреля 2020     9
Госдеп опубликовал фотожабу Асада и Зарифа с горой денег

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус опубликовала в своем Twitter-аккаунте отфотошопленный снимок президента Сирии Башара Асада и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

На фотожабе между политиками лежит стопка различных купюр: долларов, евро и иранских риалов. Упаковки денег также пририсованы на коленях Асада и торчащими из кармана пиджака. «С 2012 года иранский режим выделил более 10 миллиардов долларов денег иранского народа Асаду. Интересно, сколько украденных наличных главный апологет режима привез в Дамаск сегодня?» — написала Ортагус.

Башар Асад встретился с Мохаммадом Джавадом Зарифом 20 апреля в Дамаске. Во время встречи сирийский лидер обвинил США в попытке использовать коронавирус в своих интересах. Он выразил соболезнования гражданам Ирана, пострадавшим от пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом. Он также посетовал на реакцию Вашингтона, который «не желает отменять санкции даже в качестве гуманитарной помощи».

Источник: Лента.Ру

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