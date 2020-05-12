Госдума приняла во II чтении законопроект о расширении ССВ

Госдума 12 мая одобрила во втором чтении законопроект об увеличении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев до 10 млн рублей.

Документ предусматривает распространение действующей системы страхования вкладов (ССВ) на ряд новых случаев.

Это предполагает включение в перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение (в размере до 1 млн 400 тыс. рублей), следующие некоммерческие организации: товарищества собственников недвижимости, потребительские кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации. В систему страхования вкладов могут войти вклады некоммерческих организаций, который исполняют общественно полезные услуги, и благотворительные фонды.

В соответствии с законопроектом, повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей может быть применим к гражданам в случае продажи жилого помещения или земельного участка, на котором стоит дом или иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу; получения социальных выплат, пособий; исполнения решения суда; получения грантов в форме субсидий.

Документ устанавливает действие права на получение страхового возмещения в повышенном размере в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете. В тексте содержится алгоритм расчетов по каждому страховому случаю.

В банках-участниках ССВ подлежат страхованию средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит имеет ограничения в 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).

Документ был внесен в Госдуму летом 2019 года. В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 марта в России было зафиксировано 594 млн вкладов, открытых физическими лицами. При этом общее число граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые открыли счет, равно 231 млн (вкладчики, имеющие счета в двух и более банках, учитывались несколько раз), а объем хранимых в виде вкладов денежных средств составил 31,47 трлн рублей.