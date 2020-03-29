Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении нелегального алкоголя в апреле

29 марта 2020     6
Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении нелегального алкоголя в апреле

Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении нелегального алкоголя 14 апреля, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента.

Законопроект подготовлен правительством России и предполагает уничтожение алкогольной продукции, если она стала предметом административного правонарушения в ходе проверок МВД, таможенной службы или региональных властей. Об этом говорится в тексте документа, с которым ознакомились «Известия».

«Поддержать этот законопроект будет правильным решением. С этим незаконным алкоголем необходимо что-то делать. Пускать его во вторичную продажу опасно, потому что он может оказаться некачественным и суррогатным для граждан», — отметил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, если отказаться от уничтожения такого алкоголя, то есть высокий риск его хищения и, как следствие, дальнейшей нелегальной продажи этой продукции.

Поддержать инициативу готова не только «Единая Россия», но и фракции КПРФ и ЛДПР.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 марта.

Источник: Газета Известия

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