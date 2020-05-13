Госдума разрешила покупать ОСАГО без техосмотра

13 мая 2020     12
Госдума разрешила покупать ОСАГО без техосмотра

До октября 2020 года полис ОСАГО можно будет приобрести без техосмотра транспортного средства. Такое решение приняла Госдума в среду, 13 мая.

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Источник: Газета Известия

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