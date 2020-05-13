Госдума разрешила покупать ОСАГО без техосмотра

До октября 2020 года полис ОСАГО можно будет приобрести без техосмотра транспортного средства. Такое решение приняла Госдума в среду, 13 мая.

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