Госдума разрешила покупать ОСАГО без техосмотра

До октября 2020 года полис ОСАГО можно будет приобрести без техосмотра транспортного средства. Такое решение приняла Госдума в среду, 13 мая.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
До октября 2020 года полис ОСАГО можно будет приобрести без техосмотра транспортного средства. Такое решение приняла Госдума в среду, 13 мая.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
|
В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта
Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом …
|
Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР
На российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время его участия в …
|
Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики
В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом …
|
Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19
Россия вышла на медицинскую систему, которая позволяет удерживать баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19. Об этом заявил глава …
|
Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100
Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий …