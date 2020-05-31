Госиспытания катеров для Тихоокеанского флота пройдут в июне

Государственные испытания двух спасательных катеров проекта 23040, построенных для Тихоокеанского флота (ТОФ), завершатся в июне. Об этом сообщил представитель ВМФ России в воскресенье, 31 мая.

Проведение госиспытаний планируется с 10 по 24 июня, передает ТАСС. В настоящее время испытания проводит производитель, ОАО «Завод Нижегородской Теплоход».

Доставка и передача катеров Тихоокеанскому флоту планируется до сентября 2020 года.

Катера предназначены в том числе для выполнения операций по водолазному обеспечению подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов, проведения водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120 л/мин на глубину до 60 метров с экспозицией на грунте 60 минут, проведения декомпрессии водолазов. Катера оснащены малогабаритным телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом.

25 мая стало известно, что ТОФ получит два новейших катера «Раптор», которые способны обнаруживать и уничтожать своим оружием затаившихся на берегу диверсантов.