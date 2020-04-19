Готовность отдавать

19 апреля 2020     6
Готовность отдавать

Воскресение Христово — день, которого люди ждут вне зависимости от того, насколько они воцерковлены и часто ли посещают храм. В этом есть какое-то удивительное, чýдное проявление праздника. И это свойство говорит о его нечеловеческом происхождении. Это праздник, в который Бог приходит к людям. В этот день, с одной стороны, завершается всё то, что Иисус Христос сделал в своей земной жизни, чтобы спасти весь мир и каждого из нас с вами. А с другой стороны, этим же днем начинается новый этап истории человечества.

И тут даже не важно, что не всё человечество понимает суть произошедшего однажды. Важно, что каждый чувствует: этот праздник — его, этот день каким-то таинственным образом связан и с ним.

Мы каждый год очень ждем Пасху, готовимся к ней. Воцерковленные люди проводят перед ней несколько недель строгого поста. Но даже и те, кто такой подготовки не совершает, всё равно этот праздник отмечают.

В этом году происходит что-то необычное. Эпидемия коронавируса заставила всех нас отложить планы, очень многое сильно переменилось за казалось бы небольшое время. Если кому-нибудь еще совсем недавно сказали бы, что он будет ограничен в своих привычных правилах жизни — выходе из дома, поездке на работу, походе в магазин, отдыхе в кафе, встречах с другими людьми — он бы сказал, что в современном мире это невозможно. Но вот шаг за шагом мы все очень быстро оказались изолированными друг от друга.

Эта изоляция создается не только с помощью ограничений со стороны государства, штрафов и проверок. Многие люди осознают взаимную ответственность, понимают, насколько от каждого человека зависит всё то, что будет происходить дальше и с городом, и со страной, и с миром.

В этой взаимной ответственности я вижу очень важную проверку всех людей на готовность к самопожертвованию ради другого человека. На готовность поступиться чем-то, что кажется вообще не связанным с другими людьми. Привычка зайти в кафе и выпить чашку кофе, вроде бы, не имеет никакого отношения ни к ближнему, ни к обществу. Но сейчас оказывается, что эта мелочь, на которую человек никогда раньше не обращал внимания, имеет значение не только и не столько для него, сколько для других. И оказывается, что мы в действительности зависим друг от друга гораздо больше, чем представляем обыкновенно.

В обычной жизни мы готовы помочь другим, например, пожертвовав на благотворительность. В последние годы служение милосердию активно развивается в нашем обществе. И это понятная задача: я живу обычной жизнью, но могу немножко своего благополучия отдать другому человеку. А сейчас возникла ситуация, когда мы оказываемся готовы делиться тем, чем не хотим: личным пространством и временем, которые обычно оставляем для себя.

Это изменение формальных отношений между людьми — на самом деле проверка того, насколько мы на самом деле можем называться обществом. И пока мы проходим эту проверку, каждый из нас начинает немного меняться.

Какое же это имеет отношение к Воскресению Христову? Как ни странно, самое непосредственное. Потому что Пасха — праздник любви. Он именно потому так близок любому человеку, глубоко религиозному или не очень. Своим воскресением Бог показал тот путь, который всякий может пройти навстречу Ему и которого Он ожидает от человека. И в этом пути самое главное — любовь, которую мы должны давать в ответ на то, что Бог сделал для нас. Для любого тут возникает вопрос: а что я могу сделать, чтобы засвидетельствовать эту любовь?

Любовь к Богу в нашем мире начинается с любви к человеку. С самых простых и понятных вещей, на которые мы часто не обращаем внимание. То, что мы нарочито делаем для других, может быть неплохим, но с некоторой долей искусственности. А вот когда мы сознательно ограничиваем себя ради другого человека в том, в чем не хотим и не привыкли, проявляется наша любовь. И в этом есть глубокая правда христианства: оно начинается не в поступках, а во внутренней ежедневной, ежеминутной готовности отдавать себя ради другого. Именно так, как это сделал Иисус Христос ради нас.

Пасха в изоляции и самоограничении очень важна для каждого человека, который пытается глубоко осмыслить свое предназначение в этом мире. В том храме, где я служу, сотни прихожан. Среди них очень много тех, кто готов помогать другим: быть рядом, носить продукты, вербу и куличи. Это простые, незначительные, казалось бы, проявления высоты человеческого духа, ставшие заметными в необычной ситуации.

Я вижу, как люди меняются. Сначала они сопротивляются ограничениям, связанным с посещением храмов. Невозможность пойти на Пасху и в другие Великие дни на службу повергает людей в уныние. Но постепенно они начинают понимать: тем, что сегодня остались дома, они служат другому человеку. А ведь пространство веры, молитвы — очень личное. Обычно им не готовы делиться. Для верующего естественно, что он всегда может беспрепятственно пойти в храм. Но сейчас это естественное оказывается ограниченным. И в ограничении люди находят много смысла и несомненную радость, потому что делают это не только для себя.

Этот период довольно скоро закончится — не через месяц, так через какое-то обозримое время. И мы все выйдем из него иными, изменившимися. Научившимися немногого по-другому смотреть на человека, который находится рядом. Иначе оценивать свое внутреннее пространство, которое не хочется делить ни с кем. И чем больше мы будем готовы впускать в свою жизнь другого человека, тем больше будем христианами. Тем больше в наших душах будет пасхального, радостного чувства.

Автор иерей, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в Солнцево города Москвы

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных …


Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса
Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. …


США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The …


Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21
Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланирован на 20 октября. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил портал …


Готовность отдавать
Готовность отдавать

Воскресение Христово — день, которого люди ждут вне зависимости от того, насколько они воцерковлены и часто ли посещают храм. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты