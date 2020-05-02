Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Преступник подкрался к жертве, нанес удар сбоку, и похитив у него пакет, скрылся. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

Полиция проводит проверку, изучаются записи камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 апреля стало известно, что на востоке Москвы преступник похитил 100 рублей из аптеки. При этом он угрожал фармацевту пистолетом.

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Источник: Лента.Ру