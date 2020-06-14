Град повредил крыши жилых домов в поселке в ЕАО

Крупный град повредил крыши нескольких жилых домов в поселке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье, 14 июня.

«Вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа)», — сказано в сообщении.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в пострадавшем от погоды поселке введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Информации о пострадавших не поступало.

13 июня сообщалось, что в Новосибирской области от удара молнии погибли два человека.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к возникновению опасных погодных явлений в России привело столкновение теплых воздушных масс.