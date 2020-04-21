Греф исключил риск дефолта в России

Российской Федерации не грозит дефолт. Таким мнением во вторник, 21 апреля, поделился глава Сбербанка Герман Греф.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью на Сбербанк TV.

Что касается прогноза Грефа по годовой инфляции в стране, то она, по его мнению, будет в итоге ниже 3%.

«Мы сегодня вышли на уровень [инфляции] ниже 4%. Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%», — сказал он.

Кроме того, в этом интервью Греф отметил, что считает текущий состав правительства одним из самых сильных и эффективных за последние несколько десятков лет.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что повторение дефолта 1998 года в России невозможно. Он отметил, что у России есть опыт преодоления кризисов, который она обрела в 2008 и 2014 годах.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.