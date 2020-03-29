Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

29 марта 2020     20
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay. Ролик в своем Instagram опубликовал солист коллектива Илья Прусикин 27 марта.

На кадрах два участника группы играют на стеклянных емкостях, которые наполнены водой, а затем появляется Прусикин. Лидер коллектива вытаскивает градусник из колпачка и после ритмично постукивает по руке пластиковым контейнером, напевая слова композиции.

Подписчики Little Big юмор группы оценили и отметили, что видео поднимает настроение, что очень важно в сложившихся условиях. На данный момент ролик посмотрели уже более 640 тыс. человек.

25 марта Прусикин поделился с фанатами, чем занимается во время самоизоляции, связанной с коронавирусом. По словам музыканта, он вместе с группой уехал за город и придумывает новые клипы и шоу. Также у Ильи появилось новое хобби — он начал рисовать.

Группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении». 18 марта было объявлено, что песенный конкурс не состоится из-за коронавируса. Он должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Сейчас обсуждается возможность о его проведении в 2021 году.

Источник: Газета Известия

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