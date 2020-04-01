Грузинам оплатят коммуналку на время карантина

Правительство Грузии оплатит жителям страны коммунальные услуги за время, проведенное в карантине. Однако для получения этих льгот потребуется соблюдение определенных условий. Об этом сообщают «Новости Грузии».
Согласно предложению премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, власти будут оплачивать «коммуналку» тем гражданам, которые потребляют в месяц не более 200 киловатт электроэнергии и не более 200 кубометров природного газа. Это средние показатели расхода на одного человека.
Меры поддержки населения вводятся на три месяца — март, апрель и май. Гражданам также компенсируют расходы на воду и вывоз мусора. В дальнейшем Кабмин разработает специальные программы помощи для людей, потерявших работу во время пандемии.
В Грузии с 18 марта действует режим чрезвычайного положения. Закрыты границы, в образовательных учреждениях ввели карантин, ведомства и частные компании перевели сотрудников на удаленную работу, запрещены массовые мероприятия. С 30 марта власти ввели комендантский час, а позже прекратили работу всех алкомаркетов.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 115 инфицированных COVID-2019, 23 человека выздоровели. Всего число заразившихся в мире достигло 874 081 человека, около 43,2 тысячи умерли, выздоровели более 185 тысяч.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру