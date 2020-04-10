Грузовик застрял под мостом на юго-западе Москвы

ДТП с участием грузовика в Москве привело к перекрытию движения транспорта. Об этом 9 апреля сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Авария произошла на улице Маршала Савицкого. В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали агентству городских новостей «Москва», что в районе дома водитель грузового автомобиля не смог проехать под мостом из-за габаритов машины. В результате грузовик застрял. Это, в свою очередь, привело к перекрытию движения транспорта в обе стороны от пересечения с улицей Брусилова, уточняет НСН.

К настоящему моменту движение восстановлено.