Грузовик застрял под мостом на юго-западе Москвы

10 апреля 2020     22
Грузовик застрял под мостом на юго-западе Москвы

ДТП с участием грузовика в Москве привело к перекрытию движения транспорта. Об этом 9 апреля сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Авария произошла на улице Маршала Савицкого. В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали агентству городских новостей «Москва», что в районе дома водитель грузового автомобиля не смог проехать под мостом из-за габаритов машины. В результате грузовик застрял. Это, в свою очередь, привело к перекрытию движения транспорта в обе стороны от пересечения с улицей Брусилова, уточняет НСН.

К настоящему моменту движение восстановлено.

Источник: Газета Известия

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ДТП с участием грузовика в Москве привело к перекрытию движения транспорта. Об этом 9 апреля сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт». …



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