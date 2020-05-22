Грызлов рассказал об отсутствии решений по итогам конференции по Донбассу

Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе принято не было. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.

Он рассказал, что темой онлайн-встречи стали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня», ― цитирует его «РИА Новости».

Грызлов отметил, что единственное, на чем настаивал официальный Киев, ― созвать внеочередное заседание контактной группы. При этом по итогам сегодняшней встречи каких-либо решений принято не было.

17 мая в Верховной раде заявили о намерении президента Украины Владимира Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса. В частности, украинский лидер изменил состав контактной группы в Минске, включив в него вице-премьера Алексея Резникова.

Последний раз главы МИД стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) провели онлайн-переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе 30 апреля. По итогам саммита в Кремле заявили об отсутствии прогресса в выполнении Минских договоренностей, Москва же настаивает на соблюдении и выполнении соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики — ДНР и ЛНР. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.