Грызлов рассказал об отсутствии решений по итогам конференции по Донбассу

22 мая 2020     13
Грызлов рассказал об отсутствии решений по итогам конференции по Донбассу

Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе принято не было. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.

Он рассказал, что темой онлайн-встречи стали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня», ― цитирует его «РИА Новости».

Грызлов отметил, что единственное, на чем настаивал официальный Киев, ― созвать внеочередное заседание контактной группы. При этом по итогам сегодняшней встречи каких-либо решений принято не было.

17 мая в Верховной раде заявили о намерении президента Украины Владимира Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса. В частности, украинский лидер изменил состав контактной группы в Минске, включив в него вице-премьера Алексея Резникова.

Последний раз главы МИД стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) провели онлайн-переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе 30 апреля. По итогам саммита в Кремле заявили об отсутствии прогресса в выполнении Минских договоренностей, Москва же настаивает на соблюдении и выполнении соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики — ДНР и ЛНР. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин стал отцом. «22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Спасибо, любимая! Мои девочки чувствуют …


При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

23:36 При пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли два человека. globallookpress.com На место происшествия выехал министр …


В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины
В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

Власти Ростовской области в пятницу, 22 мая, объявили о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев. …


Грызлов рассказал об отсутствии решений по итогам конференции по Донбассу
Грызлов рассказал об отсутствии решений по итогам конференции по Донбассу

Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе принято не было. Об этом в пятницу, 22 мая, …


Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви
Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви

Президент США Дональд Трамп призвал власти всех штатов открыть церкви для посещений «прямо сейчас». Об этом сообщает РИА Новости. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты