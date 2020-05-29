Губернатор Миннесоты вызвал Нацгвардию из-за беспорядков

29 мая 2020     23
Губернатор Миннесоты вызвал Нацгвардию из-за беспорядков

Губернатор Миннесоты Тим Уолз вызвал Национальную гвардию (резерв Армии США) после того, как протестующие в Миннеаполисе разграбили и подожгли магазины. Об этом сообщает New York Times.

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16:54 — 28 мая

Губернатор заявил, что поддерживает мирные демонстрации, однако причиненные городу разрушения оправдывают действия по поддержанию безопасной обстановки. «К сожалению, некоторые люди занимаются незаконной и опасной деятельностью. Это ставит под угрозу безопасность законных демонстрантов и других миннесотцев», — заявил губернатор.

Ранее протестующие напали на женщину в моторизованной инвалидной коляске, предположив, что у нее в руках нож.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Источник: Лента.Ру

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