Губернатор Токио пообещала безопасную Олимпиаду

13 июня 2020     16
Губернатор Токио пообещала безопасную Олимпиаду

Олимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2021 году, будут безопасными. Такое заявление сделала губернатор японской столичной префектуры Юрико Коикэ в интервью AFP в субботу, 13 июня.

Политик пообещала приложить усилия «на 120 процентов», чтобы обеспечить проведение Игр. Она также пообещала, что мероприятие будет «безопасным для спортсменов и болельщиков из Японии и из-за рубежа».

Коике заверила, что власти будут делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса, чтобы обеспечить безопасность зрителей и участников Олимпиады.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год.и. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, на утро 13 июня в мире зафиксировано более 7,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 428 тыс. летальных исходов и 3,9 тыс. выздоровевших пациентов.

Источник: Газета Известия

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