Губерниев осудил поддерживающих Ефремова звезд

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале осудил поддерживающих актера Михаила Ефремова звезд.

Губерниев заявил, что с интересом изучает мнения разных людей по поводу устроенного Ефремовым ДТП: например, актрисы Марии Шукшиной, коллектива театра «Современник», режиссеров, а также представителей либеральной интеллигенции. «И никто не сказал общественности, что нельзя и преступно пить за рулем», — посчитал он.

Сразу после аварии Губерниев жестко раскритиковал Ефремова. «Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов!» — написал он тогда.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Источник: Лента.Ру