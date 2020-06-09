Губерниев проклял Ефремова

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко отреагировал на ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.
«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше…», — написал журналист. Он также выразил недоумение тем, что актер не воспользовался услугой «трезвый водитель». «Или вы все деньги потратили в карантине, сраные актеришки?», — добавил комментатор.
Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер на большой скорости на внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
Водитель фургона получил серьезные травмы — его зажало покореженным металлом автомобиля. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Виновник аварии практически не пострадал.
Источник: Лента.Ру
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