Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля

В Комсомольске-на-Амуре 28 апреля, когда православные граждане отмечают Родительский день, закроют городское кладбище. Решение власти приняли для защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет ИА AmurMedia, во вторник перевозка жителей городским общественным транспортом из Центрального и Ленинского округов к общественному кладбищу в микрорайоне Старт отменена. Закрыт будет и сам проход к местам погребения.

Ранее сообщалось, что в Карелии в день поминовения усопших, который приходится на 28 апреля, жителям разрешили посещение кладбищ. Подъехать к местам захоронений можно на такси или личных автомобилях.