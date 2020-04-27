Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля

27 апреля 2020     14
Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля

В Комсомольске-на-Амуре 28 апреля, когда православные граждане отмечают Родительский день, закроют городское кладбище. Решение власти приняли для защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет ИА AmurMedia, во вторник перевозка жителей городским общественным транспортом из Центрального и Ленинского округов к общественному кладбищу в микрорайоне Старт отменена. Закрыт будет и сам проход к местам погребения.

Ранее сообщалось, что в Карелии в день поминовения усопших, который приходится на 28 апреля, жителям разрешили посещение кладбищ. Подъехать к местам захоронений можно на такси или личных автомобилях.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Зараженная коронавирусом медсестра описала мучительные симптомы и умерла
Зараженная коронавирусом медсестра описала мучительные симптомы и умерла

Медсестра из шотландской деревни Твидбанк заразилась коронавирусом и умерла всего через несколько дней после своего 60-летия. Об этом сообщает издание …


Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого

Суд Великобритании не вправе взыскивать с Москвы средства для компенсации беглому фигуранту дела Шакро Молодого, скрывающемуся в Лондоне бизнесмену Дмитрию …


Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России
Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России

Российская боксерша Светлана Солуянова в беседе со своими подписчиками в Instagram перечислила самых привлекательных девушек-бойцов из числа соотечественниц. Об этом …


Шесть человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Новосибирском

Шесть человек погибли, отравившись неизвестной жидкостью в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил в понедельник, 27 апреля, начальник главного …


Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля
Хабаровские кладбища закроют в Родительский день 28 апреля

В Комсомольске-на-Амуре 28 апреля, когда православные граждане отмечают Родительский день, закроют городское кладбище. Решение власти приняли для защиты здоровья граждан …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты