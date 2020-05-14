Хабаровские школьники лишились одной летней трудовой смены

14 мая 2020     10
Хабаровские школьники лишились одной летней трудовой смены

Школьники Хабаровска из-за неблагополучной эпидемической ситуации в июне не будут помогать городу. Мэрия приняла это решение для защиты здоровья детей.

По словам представителя городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Дарьи Беловой, которые приводит ИА AmurMedia, летом в Хабаровске будет работа для 129 трудовых отрядов старшеклассников. Таким образом, занятость обеспечат около 2 тыс. подростков от 14 до 18 лет.

Их задействуют на социально значимых городских объектах, при благоустройстве дворов, парков и скверов. Ребята также поучаствуют в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятиях и в оказании социальной помощи пожилым людям.

Зарплата осталась на уровне 2019 года: 3,3 тыс. рублей за 18 дней смены. Первая трудовая смена пройдет с 1 по 24 июля, а вторая – с 27 июля по 19 августа. Они состоятся, только если позволит эпидемиологическая обстановка в городе.

13 мая в Министерстве просвещения России сообщили, что из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы.

Источник: Газета Известия

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