Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к армии

28 апреля 2020     12
Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к армии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии управления страной. Об этом заявил ее командующий в видеообращении, передает ТАСС.

Хафтар также сообщил о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС).

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — приводит его слова агентство.

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00:04 — 15 января

21 февраля командующий Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В стране в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

Источник: Лента.Ру

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