Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний

14 апреля 2020     6
Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний

За минувший год хакеры почти в 30 раз увеличили число предложений по продаже доступов к серверам крупных мировых компаний. Об этом сообщили аналитики Positive Technologies, с исследованием ознакомились «Известия».

В среднем кибервзломщики хотят за один доступ $5 тыс. Аналитики связывают такой рост, в том числе, с переходом организаций на удаленную работу. Эксперты делятся прогнозами о массовых атаках на инфраструктуру компаний, в том числе и в России.

Если в I квартале 2020-го в даркнете продавалось 88 доступов к крупным компаниям, то год назад предлагалось всего три. В трети случаях речь идет о компаниях со средним годовым доходом от $23 млрд до $45 млрд., а инфраструктура организаций насчитывает до 6 тыс. компьютеров.

Эксперты в ходе исследования изучили около 190 русскоязычных и англоязычных площадок в даркнете с посещаемостью более 70 млн человек. На нелегальных платформах продают лишь некие «точки входа» во внутреннюю инфраструктуру компаний, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. В большинстве случаев это взломанные учетные данные пользователя или локального администратора.

Полную версию материала читайте в материале «Точки выхода: хакеры все чаще взламывают IT-системы бизнеса».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео
Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео

В Краснодарском крае врачи силой укладывали кричащих и плачущих детей с подозрением на коронавирус в инфекционные боксы. Такая госпитализация попала …


Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США
Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США

Российский пловец, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков рассказал о преимуществах России перед США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Минаков поступил …


«Газпром нефть» и Shell развивают проект разработки Салымских месторождений
«Газпром нефть» и Shell развивают проект разработки Салымских месторождений

Совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) получило лицензию на право геологического изучения и освоения запасов углеводородов …


Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний
Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний

За минувший год хакеры почти в 30 раз увеличили число предложений по продаже доступов к серверам крупных мировых компаний. Об …


Лесники в Татарстане будут ловить нарушителей режима самоизоляции
Лесники в Татарстане будут ловить нарушителей режима самоизоляции

В Татарстане инспекторы Гослесохраны совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут ловить в лесах нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил республиканский …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты